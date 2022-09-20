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Летающие универсалы: как экипажи истребителей-штурмовиков Су-34 уничтожают объекты ВСУ

Алексей Алексеев
05:00 20.09.2022
После очередного выполненного боевого задания, летчики возвращаются на базу, где техники осматривают самолеты, а боезапас Су-34 пополняется.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ в зоне спецоперации. Наблюдая с земли почти невозможно понять, какую задачу получил экипаж Су-34. В его арсенале ракеты и бомбы почти на все случаи, с которыми летчики могут столкнуться в бою. 

Су-34 - сверхзвуковой фронтовой истребитель-бомбардировщик, свою цель на земле он найдет с помощью умной ракеты класса «воздух – поверхность», а если придется вступить в воздушный бой, то не даст себя в обиду уже с помощью самонаводящийся ракеты. Авиационный полк Западного военного округа (ЗВО) с первого дня спецоперации в небе. Летчики завоевали господство в воздухе и каждый день совершают десятки боевых вылетов.

«Экипажи выполняют задачи по поражению наземных объектов, поражению средств ПВО», - рассказал заместитель командира авиационной эскадрильи Антон.

Всего один точный удар может в корне изменить положение на конкретном участке фронта, а летчики не по разу за боевой вылет отправляют ракеты к цели. После приземления техники пополняют почти весь боекомплект.

«Выполняем прицеливание, привязку, головка ракеты захватила цель. Все выполняется на дальности 20-30 километров и после этого она летит точно в цель», - подтвердил штурман Владимир.

Су-34 самолет хоть и универсальный, но идет на задание в сопровождении Су-35 или Су-30. Во время работы по наземным целям, летчики знают, что их спины прикрывают боевые товарищи.

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