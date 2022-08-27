Помощник главы МВД ЛНР сообщил о покушении на него

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На помощника главы МВД Луганской Народной Республики Виталия Киселева под позывным «Коммунист» в мае было совершено покушение. Об этом он сам рассказал в беседе с РИА Новости.

«В конце мая этого года на меня было совершено покушение», - сказал он.

Покушение произошло в центре Луганска, другие детали не разглашаются. По словам Киселева, проводится оперативно-разыскная деятельность и следственные мероприятия. Сам глава МВД предположил, что покушение совершено по политическим мотивам, а также с его деятельностью в проекте «Путь Визенталь», рассказывающем о преступлениях украинских силовиков. Несмотря на произошедшее, проект продолжит работу, отметил Киселев.

Он также добавил, что все чаще Киев использует «террористические методы ведения войны» и напомнил о недавних покушениях на мэров Мелитополя, Запорожья, Мариуполя и Лисичанска.