«Ъ»: украинские хакеры атаковали платежную систему «Мир»

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Украинские хакеры атаковали платежную систему «Мир» и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК). Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в сфере кибербезопасности.

«Украинские хактивисты на фоне новостей о возможном отказе некоторых дружественных России стран работать с платежной системой "Мир" начали масштабную DDoS-атаку на нее... Цель атаки - перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт», - утверждает газета.

Ранее турецкие банки Isbank и Denizbank сообщили, что прекратили обслуживать карты «Мир» в связи с антироссийскими санкциями со стороны США и Великобритании. Позднее обслуживание карт «Мир» приостановил крупнейший банк Казахстана и вьетнамский банк BIDV.

Напомним, сейчас карты платежной системы «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В ближайшее время к ним могут присоединиться и другие государства.