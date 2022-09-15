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Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

Ирина Елагина
16:39 15.09.2022
Двадцатикратный чемпион турниров Большого шлема Роджер Федерер объявил о завершении карьеры.
Роджер Федерер объявил о завершении карьеры
© Фото: Han Yan, XinHua, Globallookpress
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Двадцатикратный чемпион турниров Большого шлема Роджер Федерер объявил, что уходит из профессионального спорта. Предстоящий Кубок Лэйвера в Лондоне станет последним в спортивной биографии легендарного теннисиста. Об этом спортсмен сообщил в видеообращении в своем аккаунте в Twitter.

«Моей теннисной семье и не только с любовью», - написал Федерер.


Федерер объяснил свою отставку состоянием здоровья: он не может выступать в турнирах Большого шлема из-за травм. Как известно, Федерер перенес несколько операций на правом колене. Но при этом теннисист не исключает, что сможет иногда выходить на корт и играть в выставочных матчах.

Роджеру Федереру 41 год, он обладатель Кубка Дэвиса, чемпион Олимпийских игр в Пекине 2008 года в парном разряде. Среди его рекордов - 103 победы на турнирах ATP и титул первой ракетки мира, который он удерживал 310 недель.

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