«Сегодня изоляция была особенно тягостной»: Захарова оценила деятельность РФ на Генассамблее ООН

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Дипломат опубликовала фотографию, на которой изображен министр иностранных дел Сергей Лавров в компании коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном.

«Главы МИД России и ОАЭ в Нью-Йорке. Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла», - подписала Захарова снимок в Telegram.

В конце июня руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что Штаты не намерены снижать темпы давления на Россию, пока она не прекратит специальную военную спецоперацию на Украине.

Двадцать первого сентября президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По словам главы государства, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день.