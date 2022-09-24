«Сегодня изоляция была особенно тягостной»: Захарова оценила деятельность РФ на Генассамблее ООН
Ранее коллективный Запад заявлял, что официальная Москва якобы оказалась в изоляции из-за решения о частичной мобилизации и проведении референдумов в Донбассе и на Украине.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявления стран коллективного Запада об изоляции РФ на Генассамблее ООН.
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