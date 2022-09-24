В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Сегодня изоляция была особенно тягостной»: Захарова оценила деятельность РФ на Генассамблее ООН

Ян Брацкий
02:30 24.09.2022
Ранее коллективный Запад заявлял, что официальная Москва якобы оказалась в изоляции из-за решения о частичной мобилизации и проведении референдумов в Донбассе и на Украине.
«Сегодня изоляция была особенно тягостной»: Захарова оценила деятельность РФ на Генассамблее ООН
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявления стран коллективного Запада об изоляции РФ на Генассамблее ООН.

© Maria Vladimirovna Zakharova, Telegram

Дипломат опубликовала фотографию, на которой изображен министр иностранных дел Сергей Лавров в компании коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном.

«Главы МИД России и ОАЭ в Нью-Йорке. Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла», - подписала Захарова снимок в Telegram.

В конце июня руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что Штаты не намерены снижать темпы давления на Россию, пока она не прекратит специальную военную спецоперацию на Украине.

Двадцать первого сентября президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По словам главы государства, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:22 В стране и мире
Статус, квоты и брони: ответы на вопросы о частичной мобилизации
19:00 В стране и мире
Финляндия в ближайшие дни ограничит въезд российских туристов
18:30 В стране и мире
Видео
Явка превысила ожидания: как проходит референдум в Донецке
18:03 Армия
Видео
Увидеться с родными: кадры встречи с близкими освобожденных из украинского плена бойцов
18:10 В стране и мире
Присяжные признали экс-сенатора Арашукова виновным в организации убийств
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.