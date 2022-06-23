В Госдепе США заявили, что давление на Россию не снизится до окончания спецоперации

Также было сказано, что госсекретарь США примет участие в предстоящем саммите в Индонезии и детали работы американской дипломатии в рамках данного мероприятия будут объявлены позднее.

© Фото: Артур Габдрахманов РИА Новости

Соединенные Штаты не намерены снижать темп давления на Россию. Отмечается, что оно будет продолжено до завершения военной спецоперации на Украине. С таким заявлением во время брифинга выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Об этом он сообщил, говоря о предстоящем саммите глав МИД «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в июле в Индонезии и в котором планируется участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Соединенные Штаты не планируют снижать давление на Кремль», - приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что на полях саммита США ожидают обсуждения ситуации на Украине. Прайс добавил, что госсекретарь США примет участие в предстоящем саммите в Индонезии и детали работы американской дипломатии в рамках данного мероприятия будут объявлены позднее.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с президентом Ирана негативное влияние США.

Во время встречи с Сейедом Эбрахимом Раиси, Лавров указал на «объективную необходимость перенастроить экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от причуд и капризов наших западных коллег».

Он говорил о странах, которые испытывают на себе негативное влияние «эгоистичной линии США и сателлитов».