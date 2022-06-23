В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдепе США заявили, что давление на Россию не снизится до окончания спецоперации

Марина Крижановская
01:34 23.06.2022
Также было сказано, что госсекретарь США примет участие в предстоящем саммите в Индонезии и детали работы американской дипломатии в рамках данного мероприятия будут объявлены позднее.
В Госдепе США заявили, что давление на Россию не снизится до окончания спецоперации
© Фото: Артур Габдрахманов РИА Новости
Читайте нас на:

Соединенные Штаты не намерены снижать темп давления на Россию. Отмечается, что оно будет продолжено до завершения военной спецоперации на Украине. С таким заявлением во время брифинга выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Об этом он сообщил, говоря о предстоящем саммите глав МИД «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в июле в Индонезии и в котором планируется участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Соединенные Штаты не планируют снижать давление на Кремль», - приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что на полях саммита США ожидают обсуждения ситуации на Украине. Прайс добавил, что госсекретарь США примет участие в предстоящем саммите в Индонезии и детали работы американской дипломатии в рамках данного мероприятия будут объявлены позднее.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с президентом Ирана негативное влияние США.

Во время встречи с Сейедом Эбрахимом Раиси, Лавров указал на «объективную необходимость перенастроить экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от причуд и капризов наших западных коллег».

Он говорил о странах, которые испытывают на себе негативное влияние «эгоистичной линии США и сателлитов».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:58 Армия
Видео
Медаль за доброту: как жительница ДНР спасла танкиста от ВСУ
21:11 Армия
Видео
«Это близко физически»: участники концерта «В сердце матери» рассказали истории родных-фронтовиков
21:34 Армия
МО РФ: украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке для организации провокации
19:20 Армия
Видео
Не упустить ни одной цели: кадры работы «Ураганов» по позициям ВСУ
17:02 В стране и мире
Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ан-30 в Якутии
Популярное
МО РФ: украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке для организации провокации
Видео
МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве
Видео
МО России: противник эвакуировал до 30 раненых и 8 убитых наемников, чтобы те не попали к ВС РФ
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Видео
Путин заявил, что тяжелая МБР «Сармат» встанет на боевое дежурство уже до конца года
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.