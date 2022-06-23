В Госдепе США заявили, что давление на Россию не снизится до окончания спецоперации
Соединенные Штаты не намерены снижать темп давления на Россию. Отмечается, что оно будет продолжено до завершения военной спецоперации на Украине. С таким заявлением во время брифинга выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Об этом он сообщил, говоря о предстоящем саммите глав МИД «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в июле в Индонезии и в котором планируется участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Соединенные Штаты не планируют снижать давление на Кремль», - приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что на полях саммита США ожидают обсуждения ситуации на Украине. Прайс добавил, что госсекретарь США примет участие в предстоящем саммите в Индонезии и детали работы американской дипломатии в рамках данного мероприятия будут объявлены позднее.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с президентом Ирана негативное влияние США.
Во время встречи с Сейедом Эбрахимом Раиси, Лавров указал на «объективную необходимость перенастроить экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от причуд и капризов наших западных коллег».
Он говорил о странах, которые испытывают на себе негативное влияние «эгоистичной линии США и сателлитов».