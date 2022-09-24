Лавров: Россия не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом

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Россия в сложившейся ситуации не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом. Об этом в субботу в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генассамблеи ООН заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы от контактов не отказываемся. И когда поступают соответствующие предложения, мы соглашаемся. Хотят потихонечку встретиться - пожалуйста», - сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Также Сергей Лавров отметил, что Россия уже сделала для себя выводы. По его словам, Запад абсолютно недоговороспособен, а также эгоистичен.

«Обратятся - посмотрим», - заключил министр.

Ранее глава МИД России заявил, что Евросоюз становится жестким и диктаторским образованием. Таким образом он прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пригрозившей Италии мерами вмешательства в случае победы на парламентских выборах правой коалиции.