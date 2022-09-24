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Лавров: территория РФ, которая может быть дополнительно закреплена в Конституции, защищается государством

Максим Крюков
21:50 24.09.2022
Помимо этого, он заявил, что США и страны Европы не объявляли себя участниками конфликта на Украине и должны соблюдать конвенции.
Лавров: территория РФ, которая может быть дополнительно закреплена в Конституции, защищается государством
© Фото: МИД РФ
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Вся территория России, которая может быть дополнительно закреплена в Конституции РФ, находится под полной защитой государства, к ней применяются все законы и доктрины. С таким заявлением выступил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции РФ, безусловно, находится под полной защитой государства. Это абсолютно естественно. И все законы, доктрины, концепции, стратегии России распространяются на всю ее территорию», - сказал он.

Помимо этого, он заявил, что США и страны Европы не объявляли себя участниками конфликта на Украине и должны соблюдать конвенции, подчеркнув, что Запад, оказывая поддержку киевскому режиму в боевых действиях, фактически является прямым участником в войне.

Также глава МИД РФ отметил, что украинский президент Владимир Зеленский сам вбросил вопрос о ядерном оружии Украины, при этом министр добавил, что в доктрине ядерной безопасности РФ все написано, когда может быть применено ядерное оружие.

Кроме того, Сергей Лавров заявил, что положение дел в сфере международной безопасности стремительно деградирует. По словам министра, западные страны не желают честного диалога и поиска компромиссов.

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