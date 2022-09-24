«Сегодня решается, каким будет миропорядок»: Лавров выступил на Генассамблее ООН

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В настоящий момент решается вопрос о том, каким будет миропорядок: с гегемоном или демократичный и справедливый мир без шантажа. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка - это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым "правилам", выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир - мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма», - сказал он.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что Россия твердо выбрала второй вариант и вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками призывает работать над его воплощением в жизнь.

Накануне «Звезда» рассказала, как проходят встречи Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН. Любопытная ситуация сложилась с министрами иностранных дел Франции и Германии, которые вначале направили в адрес российской делегации запрос о встрече с Лавровым, но потом куда-то пропали.

Однако глава российского внешнеполитического ведомства от этого не очень сильно расстроился - даже с учетом освободившегося времени в его достаточно плотном графике и так не было ни одной свободной минуты. У него было запланировано 13 двусторонних встреч.