Лавров: положение дел с безопасностью в мире стремительно деградирует

По словам министра, западные страны не желают честного диалога и поиска компромиссов.

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Положение дел в сфере международной безопасности стремительно деградирует. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По словам министра, западные страны не желают честного диалога и поиска компромиссов. Наоборот, они идут на грубые провокации, инсценировки и дезинформацию.

«Линия Запада подрывает доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву», - указал глава МИД РФ.

Напомним, Сергей Лавров на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН провел десятки встреч. Накануне, например, он пообщался с сербским лидером Александром Вучичем.