Путин подписал закон о лишении свободы за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В субботу президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на 10 лет за дезертирство. Аналогичная ответственность грозит за неявку военнослужащих на службу по призыву.

Отмечается, что отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и «в период мобилизации или военного положения, в военное время».