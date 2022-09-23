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Явка - 23.64%: в ДНР подвели итоги первого дня голосования на референдуме

Павел Кутаренко
Максим Крюков
20:44 23.09.2022
Считать бюллетени сегодня не будут, подсчет голосов будет осуществляться только после завершения очного дня голосования - 27 сентября. 
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Донецке прошел первый избирательный день в рамках референдума по вхождению Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. По данным Центризбиркома ДНР, сегодня явка по республике составила 23,64%.

В конце дня были собраны запечатанные урны для голосования, которые после вскрываются, чтобы члены избирательной комиссии упаковали бюллетени в специальные сейф-пакеты.

Считать бюллетени сегодня не будут, подсчет голосов будет осуществляться только после завершения очного дня голосования - 27 сентября. 

Одна из представительниц избирательной комиссии показала журналистам, как проходит процедура вскрытия ящиков с бюллетенями, как устроен сейф-пакет, и как правильно им пользоваться. Она отметила, что в случае повторного вскрытия пакета он считается аннулированным.

Ранее в Центризбиркоме ДНР сообщили, что явка в республике уже превысила все ожидания. Напомним, голосование продлится в течение пяти дней.

Отмечается, что в первые четыре дня представители избирательных комиссий приходят к жителям домой, и только 27-го - в единственный день - откроются избирательные участки. Это сделано для безопасности. На избирательные участки приходят обычные жители и те, кто защищает республику.

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