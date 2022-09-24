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Поражаем все: кадры уничтожения опорного пункта ВСУ российскими гаубицами

Павел Кутаренко
Сергей Лебедев
19:23 24.09.2022
Также в задачи экипажей самоходок входит поддержка огнем авиации и пехоты.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Мощно отрабатывают по позициям противника в зоне проведения спецоперации российские артиллеристы. Так, например, батарея 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста» нанесла точный удар по опорному пункту ВСУ. Также в задачи экипажей самоходок входит поддержка огнем авиации и пехоты. Почти на полсотни километров бьют и дальнобойные «Малки».

Получают артиллеристы координаты целей от разведчиков. На подготовку к выстрелу уходят считанные минуты. Установки бьют залпом. Поражение цели фиксирует камера беспилотника. «Мста» бьет по противнику активно-реактивными и осколочно-фугасными снарядами.

«Поражаем все, что можем, а что не можем - тоже поражаем. Самая главная задача - поддержать ребят, которые там на передке. Как говорится, нет победы без огня», - рассказывает командир батареи САУ 2С19 «Мста».

С начала спецоперации экипажи успели отлично сработаться. Свои огромные грозные машины артиллеристы называют «ласточками».

Как только самоходные гаубицы «Мста» отправляются на смену позиций, в другом районе в бой вступают одни из самых мощных и дальнобойных орудий нашей артиллерии - «Малка».

Дальнобойные «Малки» бьют почти на 50 километров. После нескольких залпов они тоже меняют позиции, чтобы через несколько минут выйти в новый район.

Напомним, жителей Донецкой Народной Республики в дни референдума активно защищают системами «Тюльпан» и «Малка». Они своим огнем не позволяют националистам сорвать процесс голосования.

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