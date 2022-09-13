Памятник Екатерине II в Одессе облили краской

Правонарушитель был задержан полицией, им оказался член одного из украинских радикальных движений.

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Памятник российской императрице Екатерине II облили краской. По данным СМИ, акт вандализма совершил в Одессе член одного из украинских протестных движений Артак Григорян.

Сообщается, что он был доставлен в районный отдел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении. Информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.

В конце августа одесский мэр Геннадий Труханов отрицательно высказался насчет сноса памятников Екатерине II, Александру Пушкину и Юрию Гагарину. Также мэр Одессы подверг критике украинского президента Владимира Зеленского в том, что тот не предоставил регионам и муниципалитетам большую автономию.