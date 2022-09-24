Мобильные бригады, участки на передовой, тысячи людей: как прошел второй день референдума в Донбассе и РФ

Итоги первого дня проведения референдумов на освобожденных территориях подведены: в ЛНР явка составляет почти 22 процента, в ДНР - почти 24. Около 21% проголосовавших в Запорожской области, и чуть больше 15% - в Херсонской.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Выездные избирательные комиссии не прекращают работу в Донецке даже на фоне обстрелов. Так же активно, как и в первый день референдума, мобильные бригады объезжают жителей ЛНР - работают во дворах домов, приходят в квартиры. В республике свой выбор сделали около четверти избирателей.

Нужно приложить усилия, чтобы бюллетень попал в ящик для голосования: настолько много избирателей сегодня в Кировске в Луганской Народной Республике. А ведь на момент съемок - всего лишь утро.

«Когда за Крым был референдум, поверьте, я не завистливый человек, но я рыдала от зависти, что они так, а нам ждать, но дождались! <...> Голосуем за то, чтобы жить в России, чтобы не было фашизма, чтобы наши дети развивались», - поделились жители ЛНР.

Второй день проведения референдума. И вот краткая статистика: в ЛНР открыт 461 избирательный участок. А на местах работает более шестисот выездных групп - голосуют там, где удобно, и, главное, безопасно. Приходят люди самых разных возрастов и профессий: молодежь, пенсионеры и военнослужащие Народной милиции - в основном, те, кто сейчас находится на лечении.

«Ощущение того, что мы пришли к тому, к чему шли 8 лет, то, что мы сделали, то, к чему мы стремились и предвкушали ощущение и ожидание светлого будущего, мы совершили историю», - поделился офицер управления НМ ЛНР Иван Ленивенко.

Офицер управления НМ ЛНР Дмитрий Корниевский, в свою очередь, отметил, что референдум необходим для социальных гарантий граждан и определения государственности.

А в ДНР избирательные участки есть даже на передовой. Один из них расположен в убежище в расположении. Голосуют бойцы сотой отдельной мотострелковой бригады Народной милиции. Комиссия работает в сложных условиях.

«Противник активизировался, прекрасно знает, что проводится референдум, мы понимаем, что стоим перед важным выбором и соблюдаем все меры безопасности. Это знаменательное событие для нашей республики, для всех дончан, делаем все возможное, чтобы поскорее освободить Донецкую Народную Республику», - заявил заместитель командира роты с позывным «Косяк».

От Дальнего Востока до Крымского полуострова: более 300 участков для проведения референдума открыто по всей России. Беженцев из Донбасса и других территорий - около 4 миллионов. В Севастополе в руках у многих людей документ с двуглавым орлом - это был первый шаг на пути к России, свидетельство о предоставлении временного убежища, и теперь этот путь они завершают.

«С Северодонецка, я пришла проголосовать за Россию, за присоединение к России», - сказала одна из проголосовавших.

В приграничной к освобожденным территориям Ростовской области на референдум выстроились очереди. В регионе около четырех тысяч беженцев. Работают 135 участков.

«Это свершилось! Наконец-то! Мы восемь лет этого ждали! Спасибо, что не оставили! Спасибо, что помогали и верили в нас!» - поделилась другая избирательница.

За прозрачностью проведения референдумов особо пристально следят иностранные наблюдатели. В Москве, в посольстве ДНР, в делегации - пять человек: общественные деятели из Италии и Словении. Интересовались всем - вплоть до точной формулировки вопроса на бюллетенях и целостностью ящиков для голосования.

Ровно с восьми утра все стационарные ящики опломбированы, у каждого свой серийный номер, это означает, что до восьми вечера вскрыть их невозможно. Два зала, 4 участка: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Люди опускают бюллетень в урну, отходят и словно выдыхают: все позади.

«Здесь я с 1 мая. Два месяца была под обстрелами... стены обвалены, ни дома, ни квартиры, соседей хоронили, тяжело было, я только успокоилась, а сегодня снова что-то», - рассказала со слезами на глазах жительница Мариуполя Наталья Пономаренко.

Итоги первого дня проведения референдумов на освобожденных территориях подведены: в ЛНР явка составляет почти 22 процента, в ДНР - почти 24. Около 21% проголосовавших в Запорожской области, и чуть больше 15% - в Херсонской. Впереди еще 3 дня на то, чтобы сделать свой выбор.

Ранее наблюдательница из Венесуэлы отметила отличную организацию и отсутствие нарушений в Мелитополе. С самого утра в избирательный участок, который расположен в храме, стоят большие очереди из желающих проголосовать.