С самого утра в избирательный участок стоят большие очереди из желающих проголосовать.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Мелитополе Запорожской области один из участков для референдума располагается прямо в храме, с самого утра стоят большие очереди из желающих проголосовать. Наблюдательница из Венесуэлы Диа Надер в беседе со «Звездой» призналась, что впервые видит такое - обычно голосуют в школах.

«В дом бога приходят люди голосовать - я думаю, что это отлично», - сказала она.

Но отметила, что организация на высоте, нет никаких нарушений, и безопасность полностью обеспечена.

«Это дом бога, и я чувствую, что люди должны голосовать сердцем, с любовью», - добавила наблюдательница.

Ранее немецкий наблюдатель за ходом голосования в Запорожской области Штефан Шаллер заявил, что в Германии политики и средства массовой информации оказывают давление на его начальство, чтобы дискредитировать референдум. Он отметил, что собирается выполнять свою работу честно.