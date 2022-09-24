NASA в третий раз отменила запуск миссии «Артемида-1» на орбиту Луны

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НАСА в третий раз отложила намеченный на 27 сентября запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках лунной миссии «Артемида-1». Это связано с тропическим штормом «Иан», сообщили в космическом агентстве.

«НАСА отказывается от возможности запуска во вторник, 27 сентября «Артемиды-1» и готовится к сворачиванию, продолжая следить за прогнозом погоды», - говорится в сообщении.

Напомним, в последний раз миссия «Артемида-1» к Луне сорвалась из-за разгерметизации. Произошли проблемы с баками ракеты-носителя.

Полет Orion миссии «Артемиды-1» к Луне рассчитан на 37 дней, после чего аппарат должен вернуться на Землю, где-то в воды Тихого океана. На борту корабля на орбите Луны побывают три манекена, оснащенные датчиками, способные фиксировать нагрузки и уровень радиации - эта информация поможет подготовить к полету ракеты с людьми на борту. В ходе миссии с борта корабля Orion, по данным НАСА, также планируется запустить несколько кубсатов - малых искусственных спутников.