Миссия «Артемида-1» к Луне сорвалась из-за разгерметизации

© Фото: NASA, Globallookpress

НАСА отложила запуск сверхтяжелой ракеты к Луне из-за проблем с заправкой ракеты-носителя. Несколько попыток заправить баки жидким водородом не увенчались успехом из-за разгерметизации топливной системы ракеты. Об этом заявил представитель штаба миссии «Артемида-1» в ходе прямой трансляции в субботу, 3 сентября.

«Инженеры трижды безуспешно пытались загерметизировать восьмидюймовую трубу, по которой жидкий водород должен был поступать в баки ракеты-носителя SLS с кораблем Orion наверху. Пусковой директор Чарли Блэкуэлл-Томпсон только что объявила об отмене сегодняшней попытки запуска, второй попытки запуска», - цитирует РИА Новости представителя НАСА.

Полет Orion миссии «Артемиды-1» к Луне рассчитан на 37 дней, после чего аппарат должен вернуться на Землю, где-то в воды Тихого океана. На борту корабля на орбите Луны побывают три манекена, оснащенные датчиками, способные фиксировать нагрузки и уровень радиации - эта информация поможет подготовить к полету ракеты с людьми на борту. В ходе миссии с борта корабля Orion, по данным НАСА, также планируется запустить несколько кубсатов - малых искусственных спутников.