В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Миссия «Артемида-1» к Луне сорвалась из-за разгерметизации

Ирина Елагина
19:05 03.09.2022
НАСА пришлось перенести запуск сверхтяжелой ракеты к Луне из-за проблем с баками ракеты-носителя.
Миссия «Артемида-1» к Луне сорвалась из-за разгерметизации
© Фото: NASA, Globallookpress
Читайте нас на:

НАСА отложила запуск сверхтяжелой ракеты к Луне из-за проблем с заправкой ракеты-носителя. Несколько попыток заправить баки жидким водородом не увенчались успехом из-за разгерметизации топливной системы ракеты. Об этом заявил представитель штаба миссии «Артемида-1» в ходе прямой трансляции в субботу, 3 сентября.

«Инженеры трижды безуспешно пытались загерметизировать восьмидюймовую трубу, по которой жидкий водород должен был поступать в баки ракеты-носителя SLS с кораблем Orion наверху. Пусковой директор Чарли Блэкуэлл-Томпсон только что объявила об отмене сегодняшней попытки запуска, второй попытки запуска», - цитирует РИА Новости представителя НАСА.

Полет Orion миссии «Артемиды-1» к Луне рассчитан на 37 дней, после чего аппарат должен вернуться на Землю, где-то в воды Тихого океана. На борту корабля на орбите Луны побывают три манекена, оснащенные датчиками, способные фиксировать нагрузки и уровень радиации - эта информация поможет подготовить к полету ракеты с людьми на борту. В ходе миссии с борта корабля Orion, по данным НАСА, также планируется запустить несколько кубсатов - малых искусственных спутников.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:19 В стране и мире
Американский эксперт заявил, что Запад дорого заплатит за потолок цен на нефть из РФ
18:38 В стране и мире
Глава МИД Венгрии заявил, что обеспечить газом страну без России невозможно
17:16 Армия
Поисковые группы Тихоокеанского флота провели поиск подлодок «противника» на учениях «Восток-2022»
15:31 Армия
Видео
МО РФ: 24 февраля минздрав Украины издал приказ об экстренном уничтожении коллекций патогенных микроорганизмов
15:01 В стране и мире
Видео
В Доме Союзов завершилось прощание с Михаилом Горбачевым
Популярное
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.