Путин подписал закон о введении в России единых общеобразовательных программ для школ

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ. В законе прописаны полномочия министерства просвещения РФ на государственные заказы по разработке учебных материалов. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что учебные заведения смогут начать работу по новым учебникам с сентября 2023 года благодаря тому, учебные планы будут утверждены до 1 января 2023 года. Согласно закону, разрабатывать и утверждать единые программы будет Минпросвещения.

Кроме того, у школ остается право на разработку собственных учебных программ, однако их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже общеобразовательных программ федерального органа.

Ранее министерство просвещения России подготовило методические рекомендации для проведения в школах киноуроков на исторические темы. В федеральной государственной информационной системе «Моя школа» формируются разделы с полезным контентом для педагогов и учеников.