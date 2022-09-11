Минпросвещения подготовило рекомендации по ведению киноуроков

В федеральной государственной информационной системе «Моля школа» формируются разделы с полезным контентом для педагогов и учеников.

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Министерство просвещения России подготовило методические рекомендации для проведения в школах киноуроков на исторические темы. Об этом сообщил первый заместитель ведомства Александр Бугаев.

«Проект "Киноуроки в школе" мы безусловно поддерживаем, у нас подготовлены соответствующие методические рекомендации, не просто проработаны, это у нас один из проектов, который активно поддерживается и внедряется», - цитирует ТАСС слова Бугаева.

Сейчас в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» формируются разделы с полезным контентом для педагогов и учеников, добавил он. В подготовке одного из них принимают участие специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО).

В конце августа в Минпросвещения РФ заявили, что в этом учебном году использование мобильных телефонов во время школьных уроков будет запрещено. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, мобильники отвлекают учеников, а потому во время уроков должны быть убраны.