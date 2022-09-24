Американский ведущий раскритиковал Украину за угрозы ядерным оружием России

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Американский ведущий Такер Карлсон раскритиковал советника руководителя офиса украинского президента Михаила Подоляка за просьбу США ответить России в случае использования ядерного оружия или даже в случае, «если Москва только подумает о такой возможности». Он увидел в его словах призыв начать ядерную войну.

«То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. Вменяемые люди так не говорят. Никогда!» — заявил Такер.

Он уверен, что Джо Байдену пора надавить на Киев и добиться окончания конфликта путем переговоров. Однако Соединенные Штаты продолжают накачивать Украину оружием.

Напомним, недавно Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе для Украины. Барражирующие боеприпасы обойдутся в 2,2 миллиона долларов.