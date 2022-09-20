Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе для Украины
Барражирующие боеприпасы обойдутся в 2,2 миллиона долларов.
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Власти США заключили контракт на производство дронов-камикадзе Switchblade 600 компании AeroVironment на сумму 2,2 миллиона долларов. Об этом сообщили в Министерстве обороны США.
Как сообщили в Пентагоне, барражирующие боеприпасы поставят Украине. Контракт был заключен 15 сентября.
Напомним, что вскоре Вашингтон планирует отправить Киеву боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с БПЛА.
Помимо этого, поставки будут включать 36 000 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, 1000 высокоточных артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений.