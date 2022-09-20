В стране и мире Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе для Украины Сергей Лебедев Барражирующие боеприпасы обойдутся в 2,2 миллиона долларов. © Фото: Liu Jie, Xinhua, Global Look Press Читайте нас на: Власти США заключили контракт на производство дронов-камикадзе Switchblade 600 компании AeroVironment на сумму 2,2 миллиона долларов. Об этом сообщили в Министерстве обороны США. Как сообщили в Пентагоне, барражирующие боеприпасы поставят Украине. Контракт был заключен 15 сентября. Напомним, что вскоре Вашингтон планирует отправить Киеву боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с БПЛА. Помимо этого, поставки будут включать 36 000 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, 1000 высокоточных артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика