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Никаких нарушений не обнаружено в ходе референдума по вхождению Донецкой Народной Республики в состав России на пункте для голосования, расположенном в посольстве ДНР в Москве. Об этом сообщил итальянский наблюдатель и президент Ассоциации развития сотрудничества «Сицилия-Россия» Марко Маркезе.

«Все прозрачно, все честно, все качественно организовано. Есть избиратели. Организация на очень хорошем уровне», - отметил наблюдатель.

Марко Маркезе также высказался и о роли России для мира. По его словам, невозможно представить жизнь без нашей страны.

Напомним, голосование по вхождению в состав России проводят Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. Референдумы пройдут по 27 сентября.

Они, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей.