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Читатели Die Welt негативно восприняли отказ Бербок от встречи с Лавровым

Максим Крюков
15:05 24.09.2022
Накануне любопытная ситуация сложилась с главами МИД Франции и Германии, которые вначале направили в адрес российской делегации запрос о встрече с Лавровым, но потом куда-то пропали.
Читатели Die Welt негативно восприняли отказ Бербок от встречи с Лавровым
© Фото: Michael Kappeler, dpa, globallookpress
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«Бербок - это ребенок», «ей нужно думать о своих гражданах во время кризиса», «зачем Лаврову ввести с ней переговоры?». Подобные комментарии опубликовали читатели немецкой газеты Die Welt после новости об отказе министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок от встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

Накануне любопытная ситуация сложилась с главами МИД Франции и Германии, которые вначале направили в адрес российской делегации запрос о встрече с Лавровым, но потом куда-то пропали.

«Направив свои запросы на переговоры с Сергеем Лавровым «на полях» сессии ГА ООН и получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров. Видимо, получили от Вашингтона ЦУ залечь на дно», - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Один из комментаторов написал: «Бербок - это ребенок на посту министра иностранных дел». По его мнению, на этой важной должности должен быть компетентный дипломат.

По словам другого читателя издания, отказ Бербок от встречи с Лавровым является типичным для немецкого дипломата.

«Министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо», - написал он.

Еще один пользователь выступил с мнением, что «Бербок, наверное, рада, что так получилось, иначе это была бы катастрофа для нее». Кроме того, многие задались вопросами: «Кто серьезно относится к Бербок? Так зачем Лаврову ввести с ней переговоры?».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявления стран коллективного Запада об изоляции РФ на Генассамблее ООН. Дипломат опубликовала фотографию, на которой изображен министр иностранных дел Сергей Лавров в компании коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном, написав, что «Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла».

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