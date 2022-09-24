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В новосибирском поселке «Гвардейский» ракетчики открыли Аллею героя России Сергея Амосова

Сергей Лебедев
15:51 24.09.2022
Почетными гостями мероприятия стали ветераны, чиновники, школьники и курсанты военного училища.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В новосибирском поселке «Гвардейский» ракетчики 39-я гвардейской дивизии торжественно открыли Аллею героя России Сергея Амосова и Аллею Героев Советского Союза. Почетными гостями мероприятия стали ветераны, чиновники, школьники и курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.

Аллея Героев Советского Союза является уникальным местом для Новосибирска. Ее протяженность 200 метров ознаменована двухсотдневным противостоянием новосибирской дивизии в Сталинграде, где начался ее боевой путь.

На ней размещены 50 портретов Героев Советского Союза с описанием их биографии и подвигов. Также там выставлены 13 орудий времен Великой Отечественной войны.

На мероприятии прозвучало немало теплых и проникновенных слов от почетных гостей. После торжественной части состоялись выставка оружия и техники и концерт.

Напомним, недавно в Ивангороде прошла церемония открытия памятника Т-34. Памятник открыли в ответ на демонтаж мемориала советским танкистам в Нарве.

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