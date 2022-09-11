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Историческая справедливость: как в Ивангороде прошла церемония открытия памятника Т-34

Валентин Гвоздев
Анастасия Бобылева
23:59 11.09.2022
Памятник открыли в ответ на демонтаж мемориала советским танкистам в Нарве.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Минобороны России заявили, что РФ будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в Европе, а вместе с ними и историческую справедливость. Первый пример такого восстановления уже есть.

По решению Сергея Шойгу в Ивангороде у границы с Эстонией установили легендарный танк Т-34. Точно такой же стоял недалеко от этого места - в Нарве.

Под звуки гимна России и залпы артиллерийских орудий заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков и ветеран бронетанковых войск Павел Лабутин открывают новый мемориал. Символично, что торжественное мероприятие проходит в день танкиста.

На церемонию пришли сотни людей. Общественные и патриотические организации, ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик - внучка маршала бронетанковых войск Олега Лосика, гости из соседней Нарвы и неравнодушные жители Ивангорода, для которых дорога память о подвиге советского солдата.

Этот памятник - ответ на демонтаж мемориального танка в Нарве. Шестнадцатого августа власти Эстонии, вопреки воле граждан, сняли с постамента боевую машину.

«На одном из совещаний министра обороны было принято решение восстанавливать памятники на территории РФ перед сопредельным государством, где их снесли. И первым, будем говорить, таким знаковым событием явилось восстановление этого памятника на территории Ивангорода», - рассказал замминистра обороны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Булгаков.

Война с историей в странах Прибалтики идет не первый год. Правительство Ленинградской области не раз пыталось сохранить на своей территории ставшие «ненужными» в соседних республиках памятники, однако так и не встретило понимания.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, рассказал журналистам, что обращался к мэру Риги с просьбой передать мемориал и позволить участвовать в демонтаже, однако получил отказ. Более того, по его словам, отказ обосновали тем, что памятник не является «исторической ценностью».

Установленный в Ивангороде танк Т-34 - участник парадов на Красной площади. И хотя в последний раз на брусчатку он выходил еще в 85-м году, боевая машина все еще на ходу.

Нарвский же танк власти отправили в военный музей в селе Виймси, где новый экспонат спровоцировал наплыв посетителей.

«Это было сугубо политическое решение, поэтому то, что мы сделали на своей стороне - это такое мероприятие... восстановили историю, историческую память, это очень хорошо», - считает один из местных жителей Дмитрий Екимов.

Наталья Корнеева, тоже из местных, поделилась: она плакала, когда смотрела видео о том, как жители Нарвы отреагировали на демонтаж мемориала.

Теперь символу Победы ничего не угрожает. Башня танка гордо смотрит на запад, а надписи на каменных плитах, как и прежде, выполнены на русском и эстонском языках.

Памятник советским танкистам открыт вновь. Здесь, в Ивангороде, на правом берегу Нарвы, всего в одиннадцати километрах от прежнего места. Он полностью повторяет снесенный в Эстонии мемориал.

Единственное отличие - это табличка о том, что танк Победы здесь лишь на время. В оборонном ведомстве убеждены, что историческая справедливость восторжествует и легендарный Т-34 вернется на свое место.

Ранее «Звезда» сообщала о торжественном открытии памятника. На мероприятии Булгаков заявил, что перенос памятника в Нарве является актом государственного вандализма.

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