Российский сапер рассказал о напичканной «черной вдовой» дороге к погибшим бойцам

Награжденный орденом Мужества гвардии сержант Алексей Нагибалов поведал о сложной работе в зоне спецоперации.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Российским военнослужащим нередко в зоне проведения специальной операции приходится сталкиваться со сложными задачами. Особенно непростая работа у саперов. Им ежедневно с риском для жизни приходится расчищать заминированные украинскими националистами территории.

О тяжелой службе рассказал награжденный орденом Мужества гвардии сержант Алексей Нагибалов. По его словам, нередко на проверку участка в полметра приходится тратить почти полчаса.

Также бывали случаи, когда нужно было проделывать дорогу к телам погибших бойцов по минному полю.

«Пока до первого дошел, 43 мины убрал. Мина ПМН-2, так называемые черная вдова», - вспоминает Алексей.

Напомним, в филиале госпиталя им. Вишневского Министерства обороны РФ вручили 11 орденов Мужества и одну медаль «За отвагу» отличившимся участникам спецоперации на Украине.

Материал подготовили Сергей Лебедев, Николай Баранов.