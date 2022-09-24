Российский сапер рассказал о напичканной «черной вдовой» дороге к погибшим бойцам
Российским военнослужащим нередко в зоне проведения специальной операции приходится сталкиваться со сложными задачами. Особенно непростая работа у саперов. Им ежедневно с риском для жизни приходится расчищать заминированные украинскими националистами территории.
О тяжелой службе рассказал награжденный орденом Мужества гвардии сержант Алексей Нагибалов. По его словам, нередко на проверку участка в полметра приходится тратить почти полчаса.
Также бывали случаи, когда нужно было проделывать дорогу к телам погибших бойцов по минному полю.
«Пока до первого дошел, 43 мины убрал. Мина ПМН-2, так называемые черная вдова», - вспоминает Алексей.
Напомним, в филиале госпиталя им. Вишневского Министерства обороны РФ вручили 11 орденов Мужества и одну медаль «За отвагу» отличившимся участникам спецоперации на Украине.
Материал подготовили Сергей Лебедев, Николай Баранов.