За доблесть и отвагу: участникам спецоперации вручили государственные награды
Участникам спецоперации на Украине в филиале госпиталя им. Вишневского Министерства обороны РФ вручили государственные награды.
Начальник Управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров МО генерал-майор Игорь Муравлянников вручил награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении операции по защите СВО.
Муравлянников также передал военным слова благодарности от Министра обороны Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость проявленные при выполнении воинского долга. Всего были вручены 11 орденов Мужества и одна медаль «За отвагу».
«Хочу поблагодарить вас за мужество и храбрость, отвагу и самоотверженность за то, что вы с честью выполнили свой долг по защите нашей страны, мирных жителей Донбасса», - отметил Муравлянников.
После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.
Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Николай Баранов.