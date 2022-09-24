За доблесть и отвагу: участникам спецоперации вручили государственные награды

После выписки из госпиталя им. Вишневского военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.

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Участникам спецоперации на Украине в филиале госпиталя им. Вишневского Министерства обороны РФ вручили государственные награды.

Начальник Управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров МО генерал-майор Игорь Муравлянников вручил награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении операции по защите СВО.

Муравлянников также передал военным слова благодарности от Министра обороны Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость проявленные при выполнении воинского долга. Всего были вручены 11 орденов Мужества и одна медаль «За отвагу».

«Хочу поблагодарить вас за мужество и храбрость, отвагу и самоотверженность за то, что вы с честью выполнили свой долг по защите нашей страны, мирных жителей Донбасса», - отметил Муравлянников.

После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Николай Баранов.