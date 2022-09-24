Байден лишил Афганистан статуса партнера США вне НАТО

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует передать Узбекистану и Таджикистану около 50 военных самолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане.

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Президент США Джо Байден лишил Афганистан статуса партнера Соединенных Штатов вне Североатлантического альянса, о чем уведомил Конгресс. Соответствующее заявление главы Белого дома опубликовано на его официальном сайте.

«Властью, предоставленной мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки <...> я настоящим прекращаю отнесение Афганистана к числу основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО», - говорится в указе.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует предоставить Узбекистану и Таджикистану около 50 военных самолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане. В Пентагоне уточнил, что цель США состоит в том, чтобы предоставить ряд самолетов Ташкенту и Душанбе в обмен на неофициальное соглашение об «углублении отношений в области безопасности».

Утверждается, что речь идет о 46 самолетах, которые пилоты афганских ВВС доставили в Узбекистан и Таджикистан прошлым летом после захвата Кабула. Это самолеты C-208, легкие штурмовики A-29 Super Tucano, а также вертолеты Ми-17, Ми-25 и UH-60 Black Hawk.