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Politico: США хотят отдать Узбекистану и Таджикистану находившиеся в Афганистане самолеты

Виктория Ивашечкина
09:34 20.09.2022
Как утверждается, речь идет о самолетах C-208, легких штурмовиках A-29 Super Tucano, а также вертолетах Ми-17, Ми-25 и UH-60 Black Hawk.
Politico: США хотят отдать Узбекистану и Таджикистану находившиеся в Афганистане самолеты
© Фото: Staff Sgt. Larry Reid Jr, Wikimedia
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США планируют предоставить Узбекистану и Таджикистану около 50 военных самолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане. Об этом информирует издание Politico

Как утверждается, источник в Пентагоне уточнил, что цель Вашингтона состоит в том, чтобы предоставить ряд самолетов Ташкенту и Душанбе в обмен на неофициальное соглашение об «углублении наших отношений в области безопасности».

При этом что касается соглашения о базировании, в данный момент этот вопрос не обсуждается.

«Министерство обороны в настоящее время не стремится к какому-либо базированию или постоянному присутствию Вооруженных сил США в Центральной Азии с какой-либо целью», - цитирует издание представителя Пентагона.

Утверждается, что речь идет о 46 самолетах, которые пилоты афганских ВВС доставили в Узбекистан и Таджикистан прошлым летом после захвата Кабула террористами. Это самолеты C-208, легкие штурмовики A-29 Super Tucano, а также вертолеты Ми-17, Ми-25 и UH-60 Black Hawk.

По словам источника в Пентагоне, обе страны Центральной Азии «очень заинтересованы» в сохранении этих самолетов.

Ранее сообщалось, что в Афганистане ведутся интенсивные бои между бойцами Фронта сопротивления и членами движения «Талибан»*. Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров также указал на обострение внутренних противоречий среди талибов, которые спровоцировали ликвидация главаря «Аль-Каиды»** Аймана аз-Завахири и еще ряда лидеров радикальных движений.

* «Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.

** «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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