В Ростове-на-Дону выстроились очереди из желающих проголосовать на референдумах

ЛДНР, Херсонская и Запорожская области с 23 по 27 сентября голосуют по вопросу вхождения в состав России.

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В Ростове-на-Дону выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом с места сообщает корреспондент «Звезды».

Голосование на референдумах идет второй день.

«Мы пока не встретили ни одного человека, который ответил бы «нет» в своих бюллетенях», - рассказала наш корреспондент.

ЛДНР, Херсонская и Запорожская области голосуют по вопросу вхождения в состав России. Референдумы проходят на их территориях, а также участках для голосования для беженцев в РФ, с 23 по 27 сентября.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что голосование соответствует международному праву и является реализацией законных прав жителей. Кроме того, представитель МИД отметила, что угрозы со стороны западных стран не изменят позицию РФ.