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Захарова заявила, что страны Запада потворствуют диверсиям Украины в отношении Крыма

Анна Назайкина
18:58 08.09.2021
Ранее ФСБ России сообщила, что взрыв газопровода на полуострове 23 августа был организован украинской разведкой.
Захарова заявила, что страны Запада потворствуют диверсиям Украины в отношении Крыма
© Фото: Vladimir Strebkov, Pixabay
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Диверсии в отношении Крыма, которыми руководят из Киева, стали новой нормой политической линии Запада на украинском направлении, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Диверсии, разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма, стали не просто реальностью, а "новой нормальностью" политики Запада на украинском направлении: не замечать фактов, поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности», - написала она в Telegram-канале.

Кроме того, по словам Захаровой, партнеры на Западе осведомлены о фактах, подтверждающих причастность Киева к попыткам внести разлад в положение дел на Крымском полуострове.

«Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель все знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют», - отметила официальный представитель ведомства.

Ранее ФСБ России сообщила, что взрыв газопровода в Крыму 23 августа был организован украинской разведкой. Силовики также опубликовали допрос исполнителей диверсии, в котором они рассказали о подготовке и осуществлении злодеяния.

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