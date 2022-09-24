Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и провокациях на границе

Как утверждается, в результате обстрела трое азербайджанских военнослужащих получили ранения.

© Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Минобороны Азербайджана сообщило о ранении троих азербайджанских военнослужащих в результате обстрела со стороны Армении в пятницу вечером, 23 сентября.

«Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа Басаркечарского района и Джермук с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии», - сказано в сообщении военного ведомства, передает «Интерфакс».

Также было подчеркнуто, что в результате обстрела ранения получили трое военнослужащих. Им уже оказана первая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

В свою очередь, в минобороны Армении заявили, что подразделение ВС Азербайджана попыталось проникнуть в тыл одной из боевых позиций Вооруженных сил Армении.

«Одно из подразделений ВС Азербайджана попыталось перейти в тыл одной из боевых позиций ВС Армении в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной линии», - сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

Накануне в министерстве обороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле армейских позиций на границе. Уточнялось, что обстрелу подверглись позиции, дислоцированные в населенных пунктах Коханаби Товузского района, Кешдак и Бармагбине Кяльбаджарского района и Тезекенд Дашкесанского района.