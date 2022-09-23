Азербайджан в ответ обвинил Армению в обстреле границы

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры на обстрел, заявили в МО.

© Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

В Министерстве обороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле армейских позиций на границе. На это были предприняты «адекватные ответные меры», сообщает военное ведомство.

«С 23.45 22 сентября до 8.30 23 сентября (с 22.45 до 7.30 мск. - Прим. ред.) подразделения Вооруженных сил Армении... с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии», - говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрелу подверглись позиции, дислоцированные в населенных пунктах Коханаби Товузского района, Кешдак и Бармагбине Кяльбаджарского района и Тезекенд Дашкесанского района.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры», - заключили в МО.

Ранее в нарушении режима прекращения огня Азербайджан обвинила Армения. Утверждалось, что Вооруженные силы Азербайджана в 06.40 мск открыли огонь из оружия разного калибра в направлении армянских боевых позиций.