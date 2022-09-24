Американские консерваторы назвали «жуткими» слова Байдена о дружбе с 12-летней

© Фото: Bonnie Cash, CNP, KeystonePressAgency, globallookpress

Американские консерваторы считают «жуткими» слова президента Джо Байдена о дружбе с 12-летней в то время, когда ему было 30. Об этом сообщает Fox News.

Как пишет агентство, Байден, выступая перед членами Национальной ассоциации образования об изменении климата, внезапно переключил свое внимание на женщину в толпе и сказал: «Ты должна поздороваться со мной». После чего отметил, что прошел с ней «долгий путь», при этом, как заявил Байден, ей было 12, а ему - 30. Слова президента вызвали смех в толпе.

Дискуссия по поводу произнесенного Байденом развернулась в социальной сети Twitter. Ведущая подкаста Моника Кроули заметила, что по мере прогрессирования деменции «пациенты теряют внутренний фильтр и начинают выбалтывать правду». Актер Ник Сирси обрушился на сторонников Байдена, отметив, что «демократы считают это нормальным». Стив Гест, специальный советник сенатора Теда Круза по коммуникациям, отреагировал на слова главы государства коротким «Боже мой».

«Это просто жутко», - подытожил писатель Кайл Беккер.

По данным некоторых СМИ, Байден говорил о своей супруге Джилл. При этом американский лидер ошибся, так как раз между супругами составляет не 18, а девять лет.