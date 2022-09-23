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«Выбирают между жизнью и смертью»: Матвиенко рассказала о значении референдума для жителей Донбасса, Запорожья и Херсона

Виктория Ивашечкина
09:27 23.09.2022
По словам председателя Совфеда, у граждан есть законное право сделать свой выбор.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко в первый день голосования по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона заявила, что граждане делают выбор между жизнью и смертью. По ее мнению, именно в такие условия террористы киевского режима поставили жителей освобожденных территорий.

«Люди на референдуме выбирают между жизнью и смертью. Если они решат стать частью России, уверяю, мы не будем медлить. Процедура предельно ясна и нами полностью отработана», - отметила Матвиенко.

По ее словам, у жителей ЛДНР, Запорожья и Херсона есть законное право сделать свой выбор. А если они решат стать частью России, то РФ «медлить не будет».

«Хочу поздравить всех жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с началом голосования на референдумах. Это историческое событие. В эти дни жители этих регионов определяют свое будущее, свою судьбу», - также подчеркнула Матвиенко.

Напомним, общественные палаты народных республик Донбасса 19 сентября обратились к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации. На следующий день власти ЛДНР сообщили, что референдум состоится с 23 по 27 сентября. Аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях, жители которых проголосуют в те же дни.

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