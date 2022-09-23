По словам политика, рядовым американцам не нужны военные конфликты, участие в них или снабжение участников оружием.

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Экс-спецпомощник бывшего американского президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что США не должны пускать Украину в НАТО ни под каким предлогом. По мнению политика, Киев ищет союзников, чтобы втянуть их в военный конфликт.

Бэндоу утверждает, что глава администрации украинского лидера Андрей Ермак призвал к созданию того, что он назвал «киевским договором о безопасности» до тех пор, пока стране не будет предоставлено членство в НАТО.

«Промежуточный период на самом деле звучит как НАТО-плюс, где политику определяет Киев, а не его гаранты», - объясняет Бэндоу для портала 19Fortyfive.

Политик также напомнил, как после конфликта в Южной Осетии Вашингтон призывал НАТО пообещать возможное членство Украине и Грузии, «несмотря на то что европейцы ясно дали понять: окончательного одобрения их заявкам не дадут».

«После того как администрация Буша канула в историю, поддержка США по вступлению двух государств в НАТО прекратилась», - объяснил эксперт.

Бэндоу также утверждает, что рядовым американцам не нужны военные конфликты, участие в них или снабжение участников оружием.

«Хотя в Вашингтоне полно сторонников конфликтов, в народе мало поддержки идеи того, чтобы добавить Украину в длинный список оборонных иждивенцев, главная роль которых - в согласии на защиту», - подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ориентир Украины на членство в НАТО главной угрозой для России. Кроме этого, по его словам, приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение СВО.