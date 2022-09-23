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Володин заявил, что Россия поддержит присоединение ЛДНР, Запорожья и Херсона к РФ

Виктория Ивашечкина
08:22 23.09.2022
Спикер Госдумы призвал граждан «делать свой выбор свободно».
Володин заявил, что Россия поддержит присоединение ЛДНР, Запорожья и Херсона к РФ
© Фото: State Duma Russia, Globallookpress
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Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Россия поддержит решение жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона войти в состав России. Он посоветовал гражданам «делать свой выбор свободно».

«У жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН», - написал Володин в своем Telegram-канале

Спикер также подчеркнул, что «Евросоюз разразился очередными угрозами в адрес нашей страны в связи с проведением референдумов».

«Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать. Евросоюз восемь лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности», - отметил Володин.

Напомним, общественные палаты народных республик Донбасса 19 сентября обратились к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой проведения референдума о вхождении в состав РФ. На следующий день власти ЛДНР сообщили, что референдум состоится с 23 по 27 сентября. Аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях, жители которых проголосуют в те же дни.

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