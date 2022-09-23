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Опорный пункт и бронетехника ВСУ: кадры работы вертолетов Ка-52 на Украине

06:44 23.09.2022
Летчики армейской авиации произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по военным объектам противника.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны РФ публикует кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52, уничтожающих опорные пункты и бронированную технику ВСУ.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника. В результате боевого применения был уничтожен пункт управления и бронетехника ВСУ.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее МО опубликовало кадры боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», танковых подразделений, а также штурмовых групп Центрального военного округа (ЦВО), которые выполняют задачи в зоне проведения спецоперации.

Боевые машины нанесли ракетные удары 122-мм реактивными снарядами по позициям противника. Танки Т-72 уничтожили бронированную технику ВСУ, а также легкобронированную технику националистов.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов

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