«Град» с неба: кадры боевой работы РСЗО на Украине

Передовые разведывательные группы передают координаты для артиллерии, а снайперские пары ведут скрытую стрельбу.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России опубликовало кадры боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», танковых подразделений, а также штурмовых групп Центрального военного округа (ЦВО), которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Боевые машины РСЗО «Град» наносят ракетные удары 122-мм реактивными снарядами по позициям противника, далее в бой вступают танки Т-72 и уничтожают бронированную технику ВСУ, а также легкобронированную технику наемников.

Позже передовые разведывательные группы передают координаты для артиллерии, а снайперские пары ведут скрытую стрельбу. Задача штурмовых групп захватить и блокировать позиции противника с дальнейшим закреплением на них, также штурмовик используют противотанковые управляемые ракеты.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, которые в ходе специальной военной операции уничтожают ВСУ.

В частности, летчики совершили вылеты в составе смешанных боевых пар. Экипажи армейской авиации нанесли огневое поражение противнику, уничтожая живую силу, легкую и тяжелую технику ВСУ.