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Акватория под контролем: новые кадры патрулирования кораблей России и Китая в Тихом океане

06:36 23.09.2022
Во время патрулирования корабли выполнили ряд задач, включая отработку спасения на море и организацию противовоздушной обороны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боевые корабли Военно-морского флота России и ВМС Китая продолжают совместно патрулировать акваторию Тихого океана. За 12 дней отрядами двух стран пройдено свыше трех тысяч морских миль, несмотря на сложные погодные условия, рассказали в Минобороны РФ.

Российские и китайские моряки отрабатывают маневрирование в составе различных строев и организацию связи между кораблями группировки.

«Проведено несколько совместных и частных тренировок, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полеты противолодочных и поисково-спасательных вертолетов корабельного базирования», - отметили в военном ведомстве.

Задачами патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, охрана объектов морской экономической деятельности двух государств.

ВМФ России представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата «Маршал Шапошников», корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий», а также среднего морского танкера «Печенга». От ВМС Народно-освободительной армии Китая в патрулировании участвуют эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен» и судно комплексного снабжения «Дун Пинху».

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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