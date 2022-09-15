Корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана: видео
Экипажи обеих стран проведут серию учений с выполнением практических артиллерийских стрельб и обеспечат полеты палубных вертолетов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны РФ опубликовало кадры совместного патрулирования в акватории Тихого океана кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая.
Экипажам предстоит отработать совместное тактическое маневрирование и организацию связи между кораблями группировки. Также они проведут серию учений с выполнением практических артиллерийских стрельб и обеспечат полеты палубных вертолетов.
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