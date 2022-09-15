Корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана: видео

© Минобороны России

В задачи патрулирования входит укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.

ВМФ России в ходе патрулирования представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата «Маршал Шапошников», корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий», а также среднего морского танкера «Печенга».

От ВМС НОАК в патрулировании задействованы эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен» и судно комплексного снабжения «Дун Пинху».

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.