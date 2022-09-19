Уничтожить противника: МО РФ опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-28 в ходе СВО

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, которые в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожают ВСУ.

В частности, летчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар. Экипажи армейской авиации наносят огневое поражение противнику, уничтожая живую силу, легкую и тяжелую технику ВСУ.

Подлет в зону боевого применения летчики совершают на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Это позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника. В ходе огневого поражения экипажи вертолетов выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Это увеличивает радиус поражения и обеспечивает повышенную живучесть экипажей, за счет сокращения времени полета в зоне обнаружения ПВО противника.

При возвращении на площадки базирования инженерно-технический состав готовит авиационную технику к дальнейшей боевой работе.

В пятницу, 9 сентября, Минобороны России опубликовало кадры переброски войск на Харьковское направление. Также в МО РФ заявили об уничтожении украинской боевой машины РСЗО HIMARS в Харьковской области.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Николай Баранов.