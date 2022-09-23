Нервы Вооруженных Сил: как обеспечивается связь в зоне спецоперации

Передовая группа военных связистов может в кратчайшие сроки обеспечить непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Связисты с самого начала специальной военной операции по защите Донбасса круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями. Кадры работы специалистов подразделений войск связи Западного военного округа (ЗВО) опубликовало Минобороны России.

Специалисты войск связи обеспечивают командование группировок, воинских частей и подразделений защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками.

«Войска связи являются нервом Вооруженных Сил. Связь должна быть всегда устойчивой и своевременной. Не будет связи - не будет принятых решений, не будет выполненных приказов. Выполняем различные мероприятия в ходе специальной военной операции. Перемещение пунктов управления в ночное и дневное время всегда сопровождается перемещением связи. Куда поехал пункт управления, туда должна быть протянута своевременно линия связи. Из моего боевого опыта могу сказать, что своевременность, скрытность и решительность всех связистов спасли немало жизней», - рассказал командир батальона связи Западного военного округа Егор.

В ходе боев передовая группа связистов Западного военного округа выдвинулась в район перемещения одного из подвижных командных пунктов и приступила к развертыванию техники для установления радиорелейной и спутниковой связи на тысячи километров.

Военные связисты должны в кратчайшие сроки организовать каналы связи для управления перемещающейся сухопутной группировки войск. Для установления уверенного приема каналов управления были развернуты станции спутниковой связи, антенный модуль телескопической установки, станция космической связи и современные радиорелейные станции. Такой состав передовой группы батальона связи способен в кратчайшее время развернуть весь комплекс защищенной космической и радиорелейной связи.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.