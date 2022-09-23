Армия Армия Армия

Нервы Вооруженных Сил: как обеспечивается связь в зоне спецоперации

06:01 23.09.2022
Передовая группа военных связистов может в кратчайшие сроки обеспечить непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Связисты с самого начала специальной военной операции по защите Донбасса круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями. Кадры работы специалистов подразделений войск связи Западного военного округа (ЗВО) опубликовало Минобороны России.

Специалисты войск связи обеспечивают командование группировок, воинских частей и подразделений защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками.

«Войска связи являются нервом Вооруженных Сил. Связь должна быть всегда устойчивой и своевременной. Не будет связи - не будет принятых решений, не будет выполненных приказов. Выполняем различные мероприятия в ходе специальной военной операции. Перемещение пунктов управления в ночное и дневное время всегда сопровождается перемещением связи. Куда поехал пункт управления, туда должна быть протянута своевременно линия связи. Из моего боевого опыта могу сказать, что своевременность, скрытность и решительность всех связистов спасли немало жизней», - рассказал командир батальона связи Западного военного округа Егор.

В ходе боев передовая группа связистов Западного военного округа выдвинулась в район перемещения одного из подвижных командных пунктов и приступила к развертыванию техники для установления радиорелейной и спутниковой связи на тысячи километров.

Военные связисты должны в кратчайшие сроки организовать каналы связи для управления перемещающейся сухопутной группировки войск. Для установления уверенного приема каналов управления были развернуты станции спутниковой связи, антенный модуль телескопической установки, станция космической связи и современные радиорелейные станции. Такой состав передовой группы батальона связи способен в кратчайшее время развернуть весь комплекс защищенной космической и радиорелейной связи.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:35 Армия
В Генштабе ВС РФ рассказали, как будет проходить осенний призыв на фоне частичной мобилизации
20:09 В стране и мире
Правительство России одобрило проект нового трехлетнего бюджета
18:36 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали, как семья может получать заработную плату мобилизованного
16:55 В стране и мире
Военком Якутии заявил, что мобилизованные будут получать от 205 тысяч рублей в месяц
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.