Ранее Анналена Бербок заявила, что «неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины».

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Немецкие политические партии обрушились с критикой на главу МИД страны Анналену Бербок. Ранее, 31 августа, во время выступления она заявила, что будет поддерживать украинцев, невзирая на мнение немецких избирателей.

В частности, она сказала, что «если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание; неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины».

После этого многие депутаты осудили слова министра иностранных дел и заявили, что ее фигура - это «ошибка и опасность» для Германии.

«Министр иностранных дел, которая заявляет, что представляет интересы не немецких избирателей, а избирателей Украины, и которая отвергает переговоры о прекращении войны в интересах правительства США, является не только вопиющей ошибкой, но и опасностью для нашей страны», - осудила бывшая лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

Другой политик заявила, что таким личностям, как министру Бербок, не место на ответственном внешнеполитическом посту.

«Тому, кто явно плюет на интересы избирателей Германии, больше не место на министерском посту. Нам нужен дипломатичный министр иностранных дел, который будет отстаивать интересы граждан Германии и выступать за переговоры и мир между Россией и Украиной», - приводит РИА Новости слова сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «фантастическим» заявление своей коллеги из ФРГ Анналены Бербок о том, что жители Германии должны страдать ради Украины.

Он добавил, что это просто фантастическое признание «как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов».