Лавров назвал фантастическим заявление Бербок о необходимости «страдать ради Украины»

Министр отметил, что фоне подобных заявлений в Европе все чаще говорят о досрочных выборах.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «фантастическим» заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что жители Германии должны страдать ради Украины. Об этом глава ведомства заявил в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО.

«Буквально сегодня я читал, что вчера госпожа Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ, заявила: "Да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что". Фантастическое признание. Просто фантастическое признание. Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов», - заявил Лавров.

Ранее Бербок заявила, что Германия испытывает проблемы со снабжением своей армии из-за военной помощи Украине. При этом министр уверена в необходимости и дальше поддерживать киевский режим. Якобы Украина борется «за европейский порядок».