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Вучич завершил программу пребывания в ООН тарелкой русского борща

Ян Брацкий
23:45 23.09.2022
Ранее сербский лидер заявил, что Белград не поддержал санкционное давление коллективного Запада на Москву и не собирается этого делать.
Вучич завершил программу пребывания в ООН тарелкой русского борща
© Фото: buducnostsrbijeav, Instagram*
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Президент Сербии Александр Вучич отметил окончание своего визита в США на заседание Генассамблеи ООН русским борщом. Соответствующую фотографию он опубликовал на своей странице в Instagram* (принадлежит кампании Meta*).

«Это место называется "Американское бистро", и нам здесь предложили фантастический русский, или, как здесь говорят, восточноевропейский борщ», - написал Вучич под фотографией в социальной сети.

Вучич добавил, что его делегация с радостью поддержала этот выбор и основательно подкрепилась перед обратной дорогой в Белград.

Накануне президент Сербии на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Перед этим он сделал важное заявление на русском языке о том, что Белград до сих пор не ввел никаких санкций в отношении Москвы и не собирается этого делать.

Уже в ходе встречи с Сергеем Лавровым Александр Вучич отметил, что на Сербию сейчас оказывается большое давление. Однако его удается пока преодолевать.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистcкой и запрещена на территории Российской Федерации. 

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