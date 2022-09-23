Вучич заявил, что Сербия не планирует вводить санкции против России

Сейчас из-за этого на страну оказывается большое давление.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Predrag Milosavljevic, XinHua, Global Look Press

В пятницу президент Сербии Александр Вучич на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Перед этим он сделал важное заявление на русском языке.

«Сербия до сих пор не ввела никаких санкций против Российской Федерации и, надеюсь, не будет», - сказал сербский лидер корреспонденту «Звезды».

Уже в ходе встречи с Сергеем Лавровым Александр Вучич отметил, что на Сербию сейчас оказывается большое давление. Однако его удается пока преодолевать.

Напомним, ранее сербский президент заявлял, что его страна бойкотировала 36 решений о санкциях против России. По его словам, ООН и ЕС проводят политику двойных стандартов в отношении Украины и Косово.