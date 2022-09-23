Украина лишила аккредитации посла Ирана

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Министерство иностранных дел Украины лишило посла Ирана аккредитации. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Существенно и сокращено число персонала посольства Исламской Республики в Киеве.

Данное решение принято по поручению Владимира Зеленского. Сегодня в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Ирана. Дипломату заявили, что Иран якобы «поставляет оружие» России, что и стало формальной причиной для действий Киева.

Напомним, недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты Washington Post о поставке иранских беспилотных летательных аппаратов РФ. Он заявил, что издание в последнее время публикует много вбросов.

При этом, по его словам, отношения России с Ираном развиваются динамично. Он выразил надежду на то, что так будет и дальше.