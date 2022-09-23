Сроки службы, вакцинация, кредиты: ответы на вопросы о частичной мобилизации

На эти и другие вопросы можно найти ответ на портале Правительства Российской Федерации «Объясняем.рф».

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

После объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в России у многих граждан страны возникли тематические вопросы. К примеру, будут ли установлены сроки службы, можно ли будет выбрать род войск, будут ли обязательно прививать мобилизованных, как мобилизованному оплачивать кредиты и ипотеку в условиях боевых действий. На эти и другие вопросы можно найти ответ на портале Правительства Российской Федерации «Объясняем.рф».

1. Куда жаловаться если забирают, а я не подхожу?

Пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или в суд.

2. Будут ли установлены сроки службы по частичной мобилизации?

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает Президент РФ.

3. Можно ли будет остаться служить в рядах ВС РФ после завершения СВО?

Да. После демобилизации можно будет заключить контракт.

4. В какие войска определят служить? Можно ли будет выбрать род войск?

Мобилизованные граждане будут назначаться на воинские должности в соответствии с припиской или, при её отсутствии, с учетом имеющейся военно-учетной специальности и ранее полученным опытом прохождения военной службы.

5. Если есть опыт участия в боевых действиях, будет ли он учтён при определении на службу?

Да. Опыт участия в боевых действиях учитывается при назначении на воинские должности.

6. Будут ли сняты ковидные ограничения в связи с мобилизацией?

Федеральных ограничений на данный момент нет. Решения о введении/снятии тех или иных противоэпидемических ограничений на региональном уровне принимают главы субъектов РФ.

Большая часть антиковидных ограничений на федеральном уровне (масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время, социальная дистанция и т.д.) снята в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.06.2022 г.

7. Будут ли обязательно прививать всех тех, кого мобилизуют?

Медицинское обслуживание военнослужащих является приоритетом для государства. В соответствии с Постановлением главного санитарного врача Минобороны России от 18 июня 2021 г. №129 обязательная иммунизация распространяется на все категории военнослужащих, в том числе призванных по мобилизации.

Вакцинация необходима для предотвращения возникновения каких-либо эпидемий. Поэтому она обязательна для призывников и военнослужащих, и проводится согласно календарю прививок и эпидемиологическим показаниям.

8. Будут ли призывать врачей?

Все медицинские специальности являются военно-учетными, а медицинские работники могут подлежать мобилизации. Медработников планируется призывать согласно мобилизационным заданиям и предписаниям.

При этом мобилизационные задания отнесены к сведениям в области государственной тайны. Мобилизационные предписания выдаются гражданам в военных комиссариатах, об их наличии проставляется отметка в военном билете.

9. Обяжут ли банки пересматривать в сторону заёмщика договоры ипотеки, если довольствие по контракту мобилизованного будет меньше его зарплаты, с которой он заключал ипотечный договор? Будут ли как-то обеспечивать в этом смысле права заемщиков?

Банк России уже рекомендовал банкам разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации для граждан, призванных по мобилизации.

Также регулятор рекомендовал не начислять по договорам с мобилизованными заемщиками неустойку (штрафы, пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

10. Как мобилизованному оплачивать кредиты и ипотеку в условиях боевых действий? Что будет с финансовыми обязательствами (ипотеки, кредиты) тех, кто отправляется на участие в боевых действиях?

Кредиты и ипотеку можно оплачивать самостоятельно (через банковский сайт или приложение) или же с помощью родственников.

Также мобилизованный может обратиться в кредитную организацию за реструктуризацией кредита или кредитными каникулами. Это никак не повлияет на его кредитную историю.Банками и микрофинансовыми организациями (МФО) разрабатываются специальные программы кредитных каникул или реструктуризации по действующим обязательствам мобилизованных граждан.

Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении. В дальнейшем право на кредитные каникулы мобилизованным будет закреплено в законе.

Пояснение:

Реструктуризация - отсрочка по платежам или уменьшение размера платежей по всем видам кредитов, в том числе ипотечным и займам, на период мобилизации.

Кредитные каникулы подразумевают отсрочку платежей на период мобилизации.

Ранее на правительственном портале «Объясняем.рф» были опубликованы ответы на вопросы о частичной мобилизации, касающиеся статуса призванных на службу, положенных семьям мобилизованных льгот, а также категории здоровья, с которой граждане подлежат мобилизации.